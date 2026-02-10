Eslovenia, con los hermanos Prevc, gana el oro olímpico por equipos mixtos

Predazzo (Italia), 10 feb (EFE).- Eslovenia, para la que compitieron los hermanos Nika y Domen Prevc -los grandes dominadores del circuito femenino y masculino, respectivamente-, además de Anze Lanisek y Nika Vodan, se proclamó campeona olímpica de saltos de esquí nórdico por equipos mixtos de los Juegos Olímpicos de Milán Cortina d’Ampezzo (Italia), al ganar la prueba disputada este martes en el trampolín normal de Predazzo.

Eslovenia sumó 1.069 puntos, exactamente 30,7 más que Noruega, que capturó la plata, gracias a Anna Odine Ström -flamante campeona olímica de trampolín normal-, Kristoffer Eriksen Sundal, Eirin Maria Kvandal y Marius Lindvik.

Japón, para la que saltan Nozomi Maruyama, Ryoyu Kobayashi, Sara Takanashi y Ren Nikaido, capturó, con 1.034 puntos, la medalla de bronce.

