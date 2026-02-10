Staff de Shakira hace tour en el pulgarcito de américa

Tras brillar en los primeros dos conciertos de Shakira el equipo de bailarines, músicos y parte del staff de producción que acompaña a la artista colombiana han aprovechado su estadía para conocer distintos destinos turísticos del país.

Luego de la realización de los primeros conciertos, el personal artístico y técnico se encuentra recorriendo varios rincones del territorio nacional, visitando montañas, playas y emblemáticos puntos turísticos del llamado “Pulgarcito de América”.

A través de sus redes sociales, varios integrantes del staff han compartido fotografías de sus recorridos, destacando los paisajes naturales, las playas, así como visitas a las iglesias del Centro Histórico de San Salvador y el Palacio Nacional.

Los bailarines llegaron al país junto a la artista para formar parte de los cinco espectáculos programados para los días 7, 8, 12, 14 y 15, donde Shakira se presentará ante el público salvadoreño.