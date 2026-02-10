Capturan a conductor de bus 101 A que atropello a un hombre de 54 años

La Policía Nacional Civil (PNC), informó sobre la captura de Edwin Yoalmo Peña Mendoza, de 44 años de edad, quien presuntamente es el responsable de causar la muerte de un hombre de 54 años tras ser atropellado.

«El conductor fue capturado e identificado como Edwin Yoalmo Peña Mendoza, de 44 años de edad, quien será remitido por el delito de homicidio culposo», mencionó la PNC en redes sociales.

De acuerdo a la PNC, la víctima murió tras ser atropellado por un bus de la ruta 101 A, sobre la 11 Avenida Norte y 3ª Calle Poniente, en San Salvador Centro.