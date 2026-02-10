Ballena de Bryde vara en sector costero de difícil acceso

El equipo de guardarrecursos, en coordinación con elementos de la Fuerza Naval, atendió el varamiento de una ballena de Bryde (Balaenoptera brydei), macho, de aproximadamente 20 metros de longitud, en un sector costero de difícil acceso del país.

Las autoridades informaron que, debido a la complejidad del terreno, será necesario esperar el ascenso de la marea para evaluar las opciones que permitan la movilización segura del cuerpo del cetáceo.

Asimismo, detallaron que la disposición final se realizará conforme a los protocolos establecidos, con asesoría técnica especializada, en cumplimiento del Plan de Acción para la Atención de Varamientos de Cetáceos, como parte del Programa Nacional de Conservación de Cetáceos.

El monitoreo en la zona y la coordinación interinstitucional continúan mientras se desarrollan las labores correspondientes.