Seattle acelera preparativos para el Mundial

Por Liset Orellana, Corresponsal de Prensa en EE.UU.

La alcaldesa de Seattle, Katie Wilson, afirmó que la ciudad avanza en planes integrales de seguridad, movilidad y logística para recibir a miles de aficionados durante la Copa del Mundo de la FIFA 2026, en una reciente comparecencia virtual con medios internacionales.

La alcaldesa subrayó que el gobierno local trabaja de manera coordinada con autoridades estatales y federales para garantizar que la experiencia del Mundial sea segura, ordenada y accesible tanto para visitantes como para residentes. Entre las prioridades se encuentran el refuerzo del transporte público, la gestión de grandes concentraciones de personas y la planificación de operativos especiales de seguridad en zonas estratégicas.

Wilson destacó que Seattle cuenta con experiencia previa en la organización de eventos deportivos y culturales de gran escala, lo que ha permitido diseñar estrategias anticipadas para responder a la alta demanda que generará el torneo.

Movilidad, seguridad y espacios para aficionados

Como una de las sedes oficiales del Mundial 2026, Seattle albergará partidos en el Lumen Field y desarrollará fan zones y espacios de convivencia en distintos puntos de la ciudad, donde los aficionados podrán seguir los encuentros y participar en actividades culturales.

Las autoridades locales han señalado que el Seattle Center y otras áreas céntricas jugarán un papel clave como puntos de encuentro, mientras que se fortalecerán las rutas de transporte y los servicios urbanos para facilitar el desplazamiento de visitantes internacionales.

La Copa del Mundo 2026 será organizada de forma conjunta por Estados Unidos, México y Canadá, y marcará un hito al contar con 48 selecciones participantes. Se espera que el torneo atraiga a millones de aficionados y genere un impacto económico significativo en las ciudades sede.

En este contexto, Seattle busca posicionarse como una ciudad preparada para recibir al mundo, combinando infraestructura moderna, capacidad organizativa y una agenda amplia de actividades paralelas al fútbol.

La alcaldesa ha sido consultada sobre actividades culturales previstas durante el Mundial, entre ellas el Partido del Orgullo LGTBIQ+, un tema que ha generado reacciones de algunas federaciones internacionales. Wilson reiteró que estas celebraciones forman parte del calendario de la ciudad, aunque dejó claro que el foco principal del gobierno local está en la organización, la seguridad y la atención a los aficionados.

Con el torneo cada vez más cerca, Seattle continúa afinando detalles para consolidarse como una de las sedes clave del Mundial 2026 y ofrecer una experiencia positiva a quienes lleguen desde distintas partes del mundo.