Estados Unidos y El Salvador refuerzan cooperación para la protección del patrimonio cultural

El Gobierno de El Salvador y los Estados Unidos ampliaron y renovaron el Memorando de Entendimiento para la Protección del Patrimonio Cultural, un acuerdo bilateral vigente desde 1995 que busca prevenir el tráfico ilícito de bienes culturales y fortalecer la cooperación entre ambos países en esta materia.

La renovación del convenio fue conmemorada en un acto oficial organizado por la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador, en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Cultura. El acuerdo cumple 30 años de vigencia y se mantiene como el más antiguo de su tipo facilitado por el Departamento de Estado estadounidense.

El Salvador fue el primer país en el mundo en firmar un memorando de este tipo con Estados Unidos, lo que sentó un precedente internacional en la protección del patrimonio cultural. El convenio se renueva cada cinco años y ha permitido establecer mecanismos legales para combatir la exportación e importación ilegal de piezas arqueológicas, históricas y objetos eclesiásticos de alto valor cultural.

Durante la ceremonia, autoridades de ambos países destacaron que el acuerdo faculta al Gobierno estadounidense a exigir documentación que compruebe la propiedad legal de los bienes culturales originarios de El Salvador. En ausencia de estos documentos, los objetos son considerados de importación ilegal, en concordancia con la legislación salvadoreña que prohíbe la comercialización de este tipo de piezas.

La encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, Naomi Fellows, señaló que la protección del patrimonio cultural contribuye no solo a la preservación histórica, sino también al fortalecimiento de la oferta cultural y turística del país, lo que puede generar oportunidades económicas para las comunidades locales.

El memorando también contempla la repatriación de piezas culturales localizadas en territorio estadounidense, así como el impulso de intercambios educativos y científicos. Además, promueve la coordinación entre instituciones culturales y entidades nacionales como la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República, la Dirección General de Migración y Extranjería, y la Iglesia Católica.

La renovación del acuerdo se enmarca en las actividades conmemorativas de “Freedom 250”, iniciativa que celebra los 250 años de la independencia de Estados Unidos. Con ello, ambas naciones reiteraron su compromiso de fortalecer la cooperación cultural, preservar el patrimonio histórico y prevenir el tráfico ilícito de bienes culturales.

