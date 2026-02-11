Capturan a presunto homeboy de la MS-13

La Policía Nacional Civil (PNC), informó sobre la captura en la colonia San Antonio, Sonsonate Centro de Alberto Naamán Moisés Martínez, de 37 años, quien es un presunto homeboy de la MS13.

«Luego de un trabajo coordinado entre Inteligencia Policial y la Sección Antinarcóticos, En la colonia San Antonio, Sonsonate Centro, capturamos a Alberto Naamán Moisés Martínez, de 37 años, homeboy de la MS13», dijo la PNC.

Tras su captura al detenido se le incautó: Dos paquetes grandes y tres mediados de marihuana; $4,035 en efectivo; 4 balanzas digitales y Dos celulares.

«Además, este sujeto se encuentra perfilado como miembro de la clica San Cocos Locos Salvatruchos. Será remitido por los delitos de tráfico ilícito de drogas y agrupaciones ilícitas.», dijo la PNC en redes sociales.