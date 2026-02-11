Autoridades brindan detalles sobre homicidio de cabo de la Fuerza Armada en Metapán

El Ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, junto al Ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, y el Fiscal General, Rodolfo Delgado, brindaron detalles sobre el homicidio de un cabo de la Fuerza Armada, ocurrido el pasado 6 de febrero durante un procedimiento contra el contrabando de mercadería en Metapán, Santa Ana Norte.

Según las autoridades, por este hecho ya se registran capturas, luego de que la Policía Nacional Civil activara todas sus herramientas investigativas para desarticular a la banda criminal, conformada por cinco personas: cuatro hombres y una mujer, todos salvadoreños. Indicaron además que la investigación continúa y que aún faltan implicados del lado de Guatemala, quienes serán requeridos por los canales correspondientes.

El Ministro Villatoro señaló que esta estructura ya había realizado al menos seis traslados ilegales de mercadería, principalmente cigarrillos de contrabando hacia el país. Asimismo, enfatizó que el delito de contrabando no debe verse de forma simple, recordando que históricamente estructuras criminales mayores han surgido de este tipo de actividades ilícitas.

Durante el operativo, la Fuerza Armada logró la captura de uno de los sujetos y la vinculación de una camioneta roja, la cual fue decomisada, ya que habría sido utilizada para trasladar la mercadería desde la zona occidental hacia San Salvador.

El cabo perdió la vida en cumplimiento del deber, mientras realizaba labores de custodia fronteriza. De acuerdo con las autoridades, el ataque fue perpetrado por el grupo de contrabandistas, quienes actuaron de forma ilícita.

Los detenidos han sido identificados como:

▫️ Aldo Abel Lara López, alias “Cuto”

▫️ Mario Ernesto Guevara Pineda

▫️ Meybelin Michelle Martínez Flores

▫️ Justin Alexander Ramírez Maldonado

▫️ David Josué Salterio Polanco, alias “Chihuahua”