Aprueban préstamo para mejorar acceso vial en pasos a desniveles de San Salvador

Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron la suscripción de un contrato de préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por un monto de hasta $135,000,000, con el objetivo de mejorar el acceso vial y asegurar una conectividad eficiente.

De acuerdo a lo expuesto en la plenaria 96, debido a la necesidad de solventar los problemas del tráfico vehicular y hacerlo más eficaz, con dichos fondos se ejecutará el Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana – Fase I, mismo que se implementará en el distrito de Nuevo Cuscatlán, municipio de La Libertad Este, departamento de La Libertad; así como en corredores viales del Área Metropolitana de San Salvador.

El proyecto consta de cinco ejes, el primero de ellos consiste en una ampliación de carriles en Nuevo Cuscatlán -con una longitud aproximada de 2.5 kilómetros-, se construirá un arriate central y una ciclovía. Además, se desarrollarán obras adicionales, como iluminación, señalización y obras de paisajismo.

Mientras que el segundo componente se implementará en San Salvador, que consiste en ampliar el paso a desnivel en el bulevar de Los Próceres (conocido como Árbol de la Paz). También se contempla la mejora de la iluminación y la señalización de la zona.

El tercero de ellos, trata sobre la mejora del paso a desnivel “Hermano, bienvenido a casa”, que consiste en la iluminación del área; la elaboración de un paso inferior por la intersección de la autopista a Comalapa, con una longitud de 160 metros.

Un cuarto eje es sobre la complementación de las obras de infraestructura vial como obras de drenajes, en el bulevar de Los Próceres y la 49 avenida Sur, que contempla la construcción de un nuevo colector de aguas lluvias para mitigar riesgos de inundación, debido a la poca capacidad que presenta el ya existente y que fue construido hace muchas décadas, por lo que ya no responde a la realidad actual de lo que se necesita en la zona.

Finalmente, el quinto componente del proyecto trata sobre la construcción de un paso a desnivel, que será instalado en la intersección de la calle antiguo a Huizúcar y avenida Las Amapolas, incluye un puente con dirección de Sur a Norte y que será ubicado sobre el desnivel del Árbol de La Paz y con una longitud de 284 metros; además de otro que será ubicado en el bulevar Constitución y calle a Zacamil, entre otras edificaciones en áreas aledañas, como La Gloria.

Otras zonas en donde se implementarán las obras serán en áreas del redondel Utila, que está situado en Santa Tecla, departamento de La Libertad.

Esta primera fase de dicho programa de infraestructura vial permitirá contribuir a la reducción de costos operativos y tiempos de traslado de la población y de los sectores productivos, lo que a su vez permitirá estimular la inversión privada y fortalecer la competitividad del país.