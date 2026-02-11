El paro baja en enero al 4,3 % en EE.UU. con una creación al alza de 130.000 empleos

Washington, 11 feb (EFE).- La tasa de desempleo en EE.UU. bajó una décima, hasta el 4,3 %, en enero, cuando se crearon 130.000 puestos, una cifra que supera en más del doble la registrada en diciembre y las previsiones del mercado, según publica este miércoles el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

Esta creación de empleo supera a los alrededor de 55.000 puestos estimados por analistas para este periodo y al dato revisado de 48.000 del mes anterior, algo que podría ofrecer un margen a la Reserva Federal (Fed) para mantener estable los tipos de interés, pese a la bajada que exige el presidente estadounidense, Donald Trump.

«¡GRANDES NÚMEROS DE EMPLEO, MUCHO MAYORES DE LO ESPERADO! Estados Unidos debería pagar MUCHO MENOS por sus préstamos (¡BONOS!). Volvemos a ser el país más fuerte del mundo y, por lo tanto, deberíamos pagar la TASA DE INTERÉS MÁS BAJA, con diferencia», celebró Trump en su red Truth Social.

Este aumento, un dato publicado con retraso por el BLS debido al breve cierre parcial del Gobierno federal a inicios de este mes, se debe a ganancias en sectores como la salud, con 82.000 nuevos puestos, y la construcción, con 33.000.

En total, en enero el número de desempleados se situó en unos 7,4 millones, una disminución con respecto a los 7,5 millones registrados en el mes anterior.

Tanto el paro como el número de desempleados han aumentado frente a las cifras del mismo periodo de 2025, cuando la tasa de desempleo se situó en 4 % y los desocupados sumaron 6,9 millones.

Las nuevas estimaciones difundidas este miércoles muestran que la economía estadounidense creó tan solo 181.000 empleos en 2025, frente a la estimación anterior de 584.000.

El economista de la financiera WisdomTree, Samuel Rines, restó importancia a la revisión significativa del crecimiento de empleo el año anterior, para en su lugar resaltar el «dato espectacular» de enero. «Pese a toda la angustia sobre las perspectivas para 2026, esto debería mitigar parte de ella», advirtió.

Estas «sorprendentes y sólidas ganancias» de empleo serían «suficientes para estabilizar el mercado laboral», opinó la economista jefe de Navy Federal Credit Union, Heather Long. «Sigue siendo en gran medida un mercado laboral congelado, pero se está estabilizando. Es una señal alentadora para empezar el año».

Los adolescentes (13,6 %) y los afroamericanos (7,2 %) se mantienen como los más afectados por el desempleo. Las tasas de desocupación entre los asiáticos (4,1 %) y las mujeres adultas (4 %) crecieron, mientras que entre los hispanos (4,7 %) decreció ligeramente.

Las ganancias en sanidad se deben principalmente al aumento en los servicios de atención médica ambulatoria (50.000), en los hospitales (18.000) y los centros de atención residencial y de enfermería (13.000). En total, el crecimiento del empleo en ese sector promedió 33.000 al mes en 2025, según el BLS.

El empleo en la asistencia social aumentó en 42.000 en enero, principalmente en los servicios individuales y familiares, con un alza de 38.000 puestos.

En enero, el empleo federal continuó su decrecimiento, con una disminución de 34.000 puestos, en sintonía con los esfuerzos de Trump por reducir el tamaño de la Administración central.

Desde que alcanzó su punto máximo en octubre de 2024, el empleo en el Gobierno federal estadounidense ha disminuido en 327.000 puestos, o un 10,9 %.

Durante el primer mes de 2026, el empleo mostró pocos cambios en otras industrias importantes como la minería y la extracción de petróleo y gas, la manufactura, el comercio mayorista y minorista, el transporte y almacenamiento, los servicios profesionales y empresariales y el ocio y la hostelería, entre otros servicios.

El índice de desempleo, junto a la inflación y el producto interior bruto (PIB), es clave para evaluar la salud de la economía y le sirven a la Fed para tomar decisiones en materia de política monetaria.

(c) Agencia EFE