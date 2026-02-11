Registran dos personas quemadas tras el incendio de un camión en San Juan Nonualco

Socorristas de Comandos de Salvamento de El Salvador, seccional de Zacatecoluca, auxiliaron a dos personas quienes resultaron con quemaduras de primero y segundo grado, al incendiarse el automotor en el cual se transportaban.

«Esta mañana, un vehículo se incendió sobre la carretera a la autopista, a la altura del cantón Los Zacatillos, jurisdicción de San Juan Nonualco. El conductor y su ayudante resultaron con quemaduras de primer y segundo grado», dijo una fuente de Comandos de Salvamento

Según la versión de los tripulantes de la unidad que transportaba diesel a la empresa donde laboran, cuando un defecto del sistema eléctrico provoco una explosión del combustible. Ambos trabajadores intentaron apagar las llamas resultando afectados por el fuego.

Los socorristas de Comandos de Salvamento de El Salvador, atendieron en el primer momento a Edgardo Antonio Torres Cortez, de 35 años y a Leonardo Daniel Pérez Flores, de 36, ambos fueron llevados a un centro hospitalario.