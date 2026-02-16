FESFUT sanciona a equipos por irregularidad en su alineación en la primera jornada de la Copa Presidente 2026

El Comité Disciplinario de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) resolvió sancionar a los equipos Luis Ángel Firpo, Zacatecoluca y Racing FC de Gualuca por irregularidades cometidas en sus alineaciones durante la primera jornada de la Copa Presidente 2026.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por el ente rector del fútbol nacional, los tres clubes infringieron el Reglamento General de Competición al alinear futbolistas que portaban dorsales distintos a los previamente inscritos y autorizados ante los organizadores del certamen.

Para Firpo hubo tres jugadores que alinearon con dorsales distintos a los que fueron inscritos, en el caso de Zacatecoluca, hubo dos jugadores que se alinearon con dorsales distintos y para Rácing FC fueron cinco jugadores con dorsales distintos

Como consecuencia de esta falta administrativa, el Comité Disciplinario determinó que cada uno de los equipos sancionados perderá los tres puntos obtenidos en sus respectivos compromisos. Asimismo, los marcadores de dichos encuentros fueron modificados oficialmente a un resultado de 3-0 a favor de sus rivales.

Comunicado: