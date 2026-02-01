Gobierno inaugura 70 centros escolares como parte del programa “Dos Escuelas por Día”

El presidente de la República, Nayib Bukele, inauguró este día 70 centros escolares a nivel nacional, en el marco del programa gubernamental “Dos Escuelas por Día”, iniciativa que busca modernizar la infraestructura educativa del país.

El acto fue transmitido en Cadena Nacional y contó con la presencia del político chileno José Antonio Kast, así como de miembros del gabinete de Gobierno. Durante su intervención, el mandatario aseguró que los nuevos centros educativos estarán habilitados para recibir a los estudiantes a partir del lunes y anunció que al menos 500 escuelas más se encuentran actualmente en proceso de construcción.

“Con esto vamos a tener buenos centros escolares poco a poco. Solo este día inauguramos 70 escuelas, con buenos útiles, uniformes, zapatos, computadoras”, expresó el Presidente, quien añadió que el objetivo es llegar progresivamente a la modernización de todos los centros educativos del país.

Bukele también informó que el Gobierno trabaja en el desarrollo de tutores basados en inteligencia artificial, como parte de una estrategia de innovación educativa, con el fin de fortalecer el aprendizaje de los estudiantes.

Las autoridades señalaron que la modernización del sistema educativo permitirá reducir brechas sociales, fortalecer las comunidades y garantizar igualdad de oportunidades, reafirmando el compromiso estatal con el desarrollo integral de la niñez y juventud salvadoreña.

PRESIDENTE DESTACA ENTREGA DE MODERNOS PAQUETES ESCOLARES

El presidente Nayib Bukele destacó además la entrega de los nuevos paquetes escolares, los cuales calificó como completos, de calidad y distribuidos de manera oportuna, señalando que incluyen dos uniformes, un par de zapatos, libros, cuadernos, lápices, colores y demás útiles, así como tabletas para los grados menores y computadoras para los niveles superiores, asegurando que se trata de materiales comparables a los que adquiriría cualquier familia con recursos, con el objetivo de mejorar las condiciones de aprendizaje en el sistema educativo público.