Adulto mayor muere tras ataque de abejas en Quezaltepeque; enjambre también genera emergencia en San Miguel Oeste

Un hombre de 86 años perdió la vida luego de ser atacado por un enjambre de abejas en el proyecto habitacional Roberto Argüello, ubicado en el cantón Platanillos, distrito de Quezaltepeque. El hecho generó alarma entre los residentes de la zona.

Socorristas de la Cruz Roja Salvadoreña, junto a elementos del Cuerpo de Bomberos, acudieron al lugar para brindarle atención de emergencia; sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, la víctima ya no respondió y fue declarada fallecida en el sitio. Autoridades efectuaron el procedimiento correspondiente y reiteraron el llamado a la población a extremar precauciones ante la presencia de enjambres, especialmente en zonas habitacionales.

En otro hecho, un enjambre de abejas atacó a varios habitantes del caserío Los Capulines, en el distrito de El Tránsito, San Miguel Oeste, provocando una situación de riesgo para las familias del sector. Ante la emergencia, elementos de Bomberos de El Salvador se desplazaron al lugar para controlar la colmena y salvaguardar la integridad de los pobladores.