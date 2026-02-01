FAS le ganó al Águila en el Quiteño y se queda con el clásico nacional

Club Deportivo FAS firmó una noche redonda en el estadio Óscar Alberto Quiteño, donde se adueñó del clásico nacional y superó con claridad a Club Deportivo Águila en el duelo correspondiente a la jornada 4 de la Primera División.

Desde el arranque, el conjunto santaneco mostró mayor intensidad, orden y ambición ofensiva, factores que rápidamente se reflejaron en el marcador. Al minuto 13, Yan Maciel abrió la cuenta tras culminar una acción bien elaborada, desatando la euforia en las gradas. FAS no bajó el ritmo y mantuvo a su rival contra las cuerdas, ampliando la ventaja al 32’, cuando Edgar Medrano definió con precisión para el 2-0, resultado con el que ambos equipos se fueron al descanso.

En el complemento, Águila intentó reaccionar con modificaciones tácticas y cambios en su esquema, pero se encontró con un FAS sólido, bien plantado y seguro en todas sus líneas. El control del balón y la presión constante impidieron cualquier intento real de remontada por parte de los emplumados.

El golpe definitivo llegó tras una acción colectiva de alto nivel entre Kevin Santamaría y Yan Maciel, que terminó nuevamente en los botines del atacante brasileño para sellar el 3-0 final, confirmando la superioridad de los tigrillos y una actuación convincente ante su afición.