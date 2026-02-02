Alianza suma su primer triunfo en el Torneo Apertura

Los paquidermos saborean su primer victoria del torneo apertura 2026. El Alianza derrotó 2-0 al CD Platense cerrando su racha de derrotas con la que empezó para este torneo.

🏁| ¡𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗗𝗘𝗟 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗗𝗢! 🔚

Victoria importante en el Toledo Valle. ➕3️⃣#AlianzaFC 🅰️ pic.twitter.com/cKhgtuYj3z — Alianza Fútbol Club (@AlianzaFC_sv) February 1, 2026

Entre otros resultados Hércules y Municipal Limeño terminaron empate 1-1 de igual forma Cacahuatique en contra a Fuerte de San Francisco, que con este resultado 0-0 suma otro empate sin sumar ninguna victoria.

Además, los Tigrillos mantienen su invicto tras hacerse con la victoria en el clásico nacional. Club Deportivo FAS vapuleó 3-0 al Águila, siendo unos de los cuatro equipos que no ha probado la derrota en lo que va del torneo apertura 2026.

Por su parte, Firpo e Inter FA, mantienen su invicto tras tener un empate 0-0, mientras que Isidro Metapán, logra mantenerlo tras su victoria 1-0 ante Zacatecoluca Futbol Club.