Realizan operativo para desarticular a una estructura dedicada al contrabando de cigarrillos

La Fiscalía General de la República (FGR), en conjunto con a la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutaron operativo para desarticular a una estructura criminal dedicada al contrabando de cigarrillos a nivel nacional.

«Gracias al trabajo articulado, se pudo determinar que estas personas operaban con diferentes rangos dentro de la estructura. Los principales líderes eran los encargados de ingresar el producto por puntos fronterizos no habilitados con Guatemala y Honduras», dijo la FGR.

De acuerdo con la declaración brindada por la Fiscalía, operaban a través de 5 clicas que recibían la mercadería para luego distribuirla en diferentes negocios. Durante los allanamientos se incautaron: Varios vehículos; 3 fusiles y 1 pistola; Motocicleta; Dinero en efectivo y Celulares.

«Las investigaciones desarrolladas durante aproximadamente dos años, demostraron que esta red estaba conformada por distintos niveles de operación», indicó la FGR.