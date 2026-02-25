Alianza y FAS suman su primer victoria en la Copa Presidente

Los tigrillos y los paquidermos se ponen en la cima de sus grupos en la Copa Presidente. el cuadro de Alianza venció con un contundente 1-0 a Batanecos, mientras que el conjunto de FAS derrotó con complicaciones 3-2 a Izalco.

A pesar del orden defensivo de los locales, un error en el despeje permitió que Nayan Bello asistiera a Juan Carlos Portillo, quien con un doble regate, dejó en el camino al guardameta local para firmar el único tanto del encuentro justo cuando se corrían los 90+3.

Para el cuadro tigrillo, comenzó con la ventaja al 20′ tras un gol de Kevin Santamaría mientras que al 43′ David Funes, metió el 2-0 yéndose con una clara ventaja a descanso.

En la segunda mitad, Izalco reaccionó. Bryan Cea descontó al 60’ y encendió al público local. Sin embargo, tres minutos después, Josué Cartagena volvió a marcar para los tigrillos. Izalco volvió a la acción, al 84’, Gerson Martínez ejecutó un tiro libre magistral para el 2-3.

En otros partidos, en el Estadio Simeón Magaña, 11 Municipal, de Tercera División, cayó 0-2 ante Talleres Jr. de Segunda categoría, en el arranque de la segunda fecha de la Copa Presidente GanaPlay 2026.

Además, C.D. Roble firmó su primera victoria en la Copa Presidente GanaPlay 2026 al imponerse 3-0 sobre Sensunte Cabañas en el Estadio Municipal Mauricio Vides. El resultado le permite a los muñequeros sumar sus primeros tres puntos en el grupo C.