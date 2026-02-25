Atrapan a dos hombres que presuntamente hurtaron una motocicleta en Soyapango

La Policía Nacional Civil (PNC), informó la captura de dos hombres que presuntamente hurtaron una motocicleta en la urbanización Brisas de Soyapango quienes mediante cámaras de videovigilancia fueron vistos.

«En redes sociales circuló una denuncia por hurto de una motocicleta en la urbanización Brisas de Soyapango. Mediante grabaciones de cámaras de videovigilancia se observa a un hombre que se lleva la motocicleta desde donde estaba estacionada», indicó la PNC.

Según la PNC, equipos policiales ubicaron el lugar donde fue vista por última vez, llegando a la comunidad Brisas Adesco, sector de la línea férrea del mismo distrito, encontrando al interior de una casa piezas de motocicleta.

Los imputados fueron identificados como: Jonathan Alberto Calderón Rivas, de 22 años de edad y Víctor Fidel Martínez Ayala, de 40.

«Serán remitidos por el delito de receptación de vehículo automotor o sus piezas provenientes de hurto o robo. Continuamos trabajando para desarticular estas bandas de delincuentes que se dedican al hurto de motocicletas», dijo la PNC.