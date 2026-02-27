Realizan prueba y clasificación de 398 kilos de cocaína previo a su destrucción

La Fiscalía General de la República, en conjunto con la Policía Nacional Civil, realiza esta mañana la prueba de campo, registro y clasificación de 398 kilos de cocaína que serán destruidos en las próximas horas.

De acuerdo con las autoridades, la droga está valorada en $10,005,720 dólares y fue decomisada a Handy Yocimar Medina Gómez y Carlos Roberto Quezada Orellana, ambos de nacionalidad guatemalteca.

Los imputados son procesados por el delito de tráfico ilícito y fueron capturados el pasado 5 de febrero en aguas salvadoreñas, tras un procedimiento desarrollado en la zona costera del país.

Las diligencias forman parte del proceso legal correspondiente previo a la destrucción oficial del estupefaciente.