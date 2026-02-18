Realizan trabajos de mantenimiento eléctrico en la Estación de Bombeo 1 del sistema Torogoz

Con el objetivo de prolongar la vida útil de los equipos que distribuyen el líquido a los hogares salvadoreños, los equipos técnicos de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) desarrollaron trabajos de mantenimiento eléctrico en la Estación de Bombeo 1 del sistema Torogoz.

Estos trabajos están encaminados a asegurar la estabilidad y eficiencia de la infraestructura hídrica que abastece a miles de familias del Área Metropolitana de San Salvador.

«Las labores han sido ejecutadas sin suspender la producción, ya que el sistema ha estado operando al 75 %, lo que permite que la población no se vea afectada», dijo la Secretaría de Prensa.

La intervención en el sistema eléctrico contribuye a que los equipos de bombeo puedan funcionar correctamente y prevenir incidencias, mediante estas obras se asegura el buen funcionamiento de los sistemas.

«Este mismo día, los equipos especializados de la autónoma también llevaron a cabo trabajos de mantenimiento eléctrico en los transformadores de la Estación de Bombeo 2, localizada en el distrito de Quezaltepeque, en La Libertad Norte», añadió.