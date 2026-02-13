Salvadoreñas fueron protagonistas en el espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny

El cantante puertorriqueño, Bad Bunny sin duda realizó uno de los espectáculos de medio tiempo más vistos en el SuperBowl, sin embargo, en este evento también hubieron protagonistas salvadoreños que aparecieron en dicha presentación.

Uno de los casos más se trata de la «vendedora de cocos» quien a pesar de salir en un momento muy breve represento al territorio salvadoreño.

Otras de las protagonistas salvadoreñas fue la mujer que realmente tuvo su boda en el espectáculo del artista puertorriqueño.

De acuerdo a Antonio Reyes un pastor que cumple con todos los requisitos de la ley, confirmó en una entrevista que la boda fue real entre la salvadoreña y el esposo quien es mitad europeo y mitad mexicano.