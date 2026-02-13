MARN: «Este viernes el cielo se mantendrá despejado»

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó por medio de redes sociales que para este viernes en el territorio salvadoreño se espera que el cielo se mantenga de manera despejada, sin lluvias.

«Este viernes el cielo se mantendrá despejado. Solo en la tarde se espera un incremento de nubosidad en zonas de montaña, sin lluvias previstas», mencionó la Cartera de Medio Ambiente.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por el MARN, por la mañana se tendrán Vientos Nortes, con ráfagas de 30 a 40 km/h. El resto del día continuará el viento del noreste, con velocidades entre 10 y 25 km/h.

«Las temperaturas seguirán disminuidas, especialmente en la noche y madrugada. Estas condiciones están asociadas a un sistema de alta presión cercano a Florida, EE. UU., que orienta vientos hacia el país», mencionó el MARN