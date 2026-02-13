Shakira celebra un año desde el inicio de su gira mundial

La cantante colombiana Shakira celebró el primer aniversario desde el inicio de su actual gira internacional, agradeciendo a sus seguidores por el apoyo brindado durante estos 365 días de presentaciones alrededor del mundo.

A través de sus redes sociales, la artista expresó su emoción por el camino recorrido junto a su “manada”, destacando la felicidad que le ha generado compartir cada concierto con sus fans en diferentes países.

Asimismo, Shakira extendió una invitación especial para su próximo espectáculo el sábado, proponiendo que los asistentes lleven la bandera de sus respectivos países, con el objetivo de convertir el evento en una celebración multicultural.

«Mañana nos vemos. Les propongo que cada uno traiga la bandera del país del que viene. ¡Armemos una fiesta este sábado celebrando quiénes somos!», mencionó.