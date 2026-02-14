Salvadoreño Styven Vásquez en la Liga de Expansión de México

El delantero salvadoreño Styven Vásquez tuvo un estreno soñado al marcar en su debut como titular con Irapuato FC en la Liga Expansión de México. El atacante abrió su cuenta goleadora en el Estadio Sergio León Chávez, donde contó con el respaldo de la afición local en el inicio del torneo.

El encuentro ante Dorados de Sinaloa comenzó parejo y la primera mitad finalizó sin goles. Sin embargo, en el segundo tiempo Irapuato tomó el control del partido y se adelantó en el marcador al minuto 57. Cinco minutos después, Vásquez apareció con un preciso desmarque para definir y firmar el 2-0 parcial.

El equipo local terminó imponiéndose con una contundente victoria de 5-0. Con este debut, el delantero salvadoreño gana confianza de cara a los próximos compromisos con su club y la selección nacional, luego de haber sido uno de los jugadores más destacados en el Clausura 2024 del fútbol salvadoreño, donde anotó 15 goles y se consagró como máximo goleador del torneo.