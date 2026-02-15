Cuarto concierto de “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” se vivió con emoción y banderas centroamericanas

El cuarto concierto de la gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” de Shakira se convirtió en una noche especial marcada por la emoción, la nostalgia y un público más encendido que en las presentaciones anteriores. El recinto lució más lleno que en los tres conciertos previos, con miles de fanáticos entregados desde el primer momento.

Uno de los instantes más memorables llegó cuando la artista interpretó “Día de Enero”, una de sus canciones más icónicas, justo el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. El público acompañó cada palabra con sus voces, creando una atmósfera íntima y cargada de sentimiento que hizo vibrar el Mágico González.

La velada también sirvió para celebrar un año del inicio de su gira mundial en El Salvador, un momento simbólico que la cantante compartió con sus seguidores. Entre luces, música y emoción, el espectáculo se transformó en una auténtica fiesta multicultural, con banderas ondeando en todo el recinto.

Banderas de distintos países de Centroamérica destacaron entre la multitud, reflejando la diversidad y el alcance regional del evento. La conexión entre la artista y su público volvió a hacerse evidente en una noche que combinó celebración, recuerdos y una energía inolvidable.