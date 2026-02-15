Gobierno continúa labores de limpieza y remoción de escombros tras incendio en el centro de San Salvador

El Gobierno del presidente Nayib Bukele mantiene los trabajos en la 4.ª avenida Sur y 8.ª calle Oriente, en el centro de San Salvador, donde el viernes en horas de la madrugada se registró un incendio estructural de gran magnitud.

En la zona se desarrollan labores de limpieza y remoción de escombros como parte de las acciones para recuperar el área afectada. Equipos en el terreno trabajan de forma continua para avanzar en el despeje y reducir riesgos.

Las autoridades informaron que maquinaria pesada es utilizada para agilizar los trabajos, habilitar accesos y garantizar que las labores se realicen bajo condiciones de mayor seguridad. Mientras tanto, continúan las evaluaciones en el sector tras el siniestro.