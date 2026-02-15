Junior H se posiciona entre los artistas más escuchados del mundo en Spotify

El cantante y compositor de corridos tumbados Junior H comenzó el 2026 consolidándose como uno de los tres artistas más escuchados a nivel mundial en Spotify, destacando por el crecimiento sostenido de su música en la escena internacional.

En el ranking global, el intérprete mexicano compite en reproducciones con figuras de talla mundial como Bad Bunny y Taylor Swift, reflejando el auge de los corridos tumbados dentro de la música latina contemporánea.

El pasado 12 de febrero, Junior H lanzó su nuevo álbum “Depressed Mfks”, luego de cerrar con éxito su gira por México. El proyecto ha tenido una fuerte recepción entre sus seguidores y ya se perfila como uno de los trabajos más destacados en su trayectoria artística.

Con este lanzamiento, el artista reafirma su posición como una de las figuras más influyentes de la nueva generación de la música latina. El álbum “Depressed Mfks” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, acumulando miles de reproducciones desde su estreno.