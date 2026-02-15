Reproducciones de Bad Bunny en EE. UU. aumentan 175 % tras el Super Bowl LX

El impacto de la presentación de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX sigue reflejándose en las plataformas digitales. Un día después del evento, las reproducciones en streaming de su catálogo musical aumentaron un 175 % en Estados Unidos en comparación con el lunes anterior.

De acuerdo con datos de Luminate, el artista puertorriqueño registró casi 100 millones de reproducciones en un solo día en el país norteamericano, alcanzando 99.6 millones, frente a los 36.2 millones contabilizados el lunes previo al evento.

El incremento confirma el efecto que tiene el Super Bowl en la industria musical, impulsando significativamente la visibilidad y el consumo digital de los artistas que participan en uno de los espectáculos más vistos a nivel mundial.