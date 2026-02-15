Bukele responde a ministro de Seguridad de Honduras por rechazar su modelo de seguridad

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reaccionó en las últimas horas a las declaraciones del nuevo ministro de Seguridad de Honduras, Gerson Velásquez, quien expresó que el modelo salvadoreño de combate al crimen no puede replicarse en todos los países.

Velásquez señaló en una entrevista que el modelo aplicado en El Salvador responde a condiciones geográficas y políticas específicas. “Es interesante, es un modelo de mucho estudio, pero que aplica a ciertas condiciones geográficas y políticas de un lugar determinado, no es una receta para replicar en todos los países”, afirmó, destacando además diferencias territoriales y en el número de fuerzas de seguridad entre ambas naciones.

En respuesta, Bukele manifestó que había preferido mantenerse al margen, pero cuestionó la postura del funcionario hondureño respecto a la defensa de los derechos humanos de los criminales. El mandatario aseguró que este enfoque podría tener consecuencias graves para la seguridad, en medio del debate regional sobre las estrategias para combatir el crimen organizado.