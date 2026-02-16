Nayib Bukele: «Nuestra Marina Nacional ha realizado la incautación de droga más grande en la historia de El Salvador»

El presidente de la República, Nayib Bukele, informó por medio de redes sociales que El Salvador ha vuelto a romper récords, debido a que la Marina Nacional incautó 6.6 toneladas de droga A 380 millas náuticas (703.7 kilómetros).

«Nuestra Marina Nacional ha realizado la incautación de droga más grande en la historia de El Salvador. A 380 millas náuticas (703.7 kilómetros) al suroeste de nuestras costas, se interceptó el Buque de Apoyo Multipropósito (supply vessel/tug) FMS EAGLE», dijo el mandatario.

De acuerdo a Bukele, la droga se transportaba en compartimientos ocultos, siendo un total de 330 bultos equivalentes a 6.6 toneladas de cocaína, cuyo valor aproximado es de $165 millones de dólares.

«Para localizar la droga, que venía encaletada en tanques de lastre, se desplegaron buzos de nuestra Marina Nacional, quienes realizaron la inspección que permitió confirmar su ocultamiento y proceder con su incautación», detalló el presidente.

«En la embarcación se encontraban 10 narcotraficantes: 4 colombianos, 3 nicaragüenses, 2 panameños y 1 ecuatoriano. Otro fuerte golpe al narcotráfico. Por cierto, gracias por el nuevo barco», agregó.