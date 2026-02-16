Capturan a dos menores con imágenes y videos que los vinculan con la MS-13

El Ministro de Defensa, Rene Merino Monroy, informó sobre la captura de dos menores de edad quienes presuntamente en sus celulares se les encontró imágenes y videos que los vinculan con la MS-13.

«Soldados de la FUERZA ARMADA ubicaron a dos menores de edad, en posesión de tres teléfonos celulares con imágenes y videos que los vinculan con la MS-13», mencionó el titular de Defensa.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por el funcionario de Defensa, Ambos pandilleros fueron entregados a la PNC para que respondan ante la justicia.

No daremos tregua a todos aquellos que, sin importar edad, pretendan regresar al pasado donde las estructuras criminales imponían terror en nuestras comunidades.