Anuncian concierto de Marco Antonio Solís en El Salvador

El reconocido cantautor mexicano Marco Antonio Solís llegará a El Salvador para ofrecer una noche cargada de emociones, recuerdos y grandes éxitos en vivo. El artista promete un espectáculo especial, pensado para que el público no solo escuche su música, sino que la sienta en una experiencia inolvidable.

La preventa de boletos estará disponible a partir del próximo 17 de febrero a las 10:00 de la mañana, informó BAC Credomatic, entidad que habilitará el acceso anticipado para sus clientes.

Las entradas podrán adquirirse a través de la plataforma Smart Ticket. El concierto será el 17 de mayo en el Estadio Cuscatlán