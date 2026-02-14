Identifican a dos de las víctimas mortales del incendio en el Centro Histórico

Una vendedora de verduras y su hija de cinco años fallecieron en el incendio registrado en el centro de San Salvador. Las víctimas fueron identificadas como Mariela Aide Zacapa, de 35 años, y su hija Alejandra, originarias del cantón El Carrizal, en Nahuizalco.

De acuerdo con información preliminar, Mariela alquilaba una habitación en un mesón cercano a su lugar de trabajo, ya que se dedicaba a la venta de verduras en la capital. En el mismo hecho también murió su compañero de vida, cuya identidad no ha sido confirmada oficialmente; solo se conoce que era originario de Ahuachapán.

Las autoridades informaron que el siniestro dejó un total de cinco personas fallecidas, mientras continúan las investigaciones para determinar las causas del incendio y esclarecer cómo se originó el fuego.

En imágenes difundidas posteriormente, se observa a familiares retirando los cuerpos para trasladarlos al cantón El Carrizal, donde serán velados y recibirán sepultura. La tragedia ha causado consternación en la comunidad, que lamenta profundamente la pérdida de varias vidas.