Día de San Valentín: ¿por qué se celebra el 14 de febrero?

Cada 14 de febrero se conmemora el Día de San Valentín, también conocido como el Día del Amor y la Amistad, una fecha dedicada a celebrar los vínculos afectivos entre parejas, familiares y amigos. Con el paso del tiempo, esta jornada se ha convertido en una tradición marcada por gestos de cariño, encuentros especiales y expresiones de aprecio.

El origen de esta celebración se remonta a la antigua Roma, donde algunos historiadores ubican su antecedente en festividades paganas relacionadas con la fertilidad que se realizaban a mediados de febrero. Con los siglos, estas prácticas fueron transformándose y adoptando nuevos significados dentro de la cultura occidental.

La tradición moderna está asociada a San Valentín, un sacerdote que, según la historia popular, defendía el matrimonio y la unión entre parejas en tiempos en que estaba prohibido. Con el tiempo, su figura fue vinculada al amor y la amistad, dando origen a la celebración que hoy se mantiene vigente en gran parte del mundo como una fecha para compartir y fortalecer los lazos afectivos.