ARENA se fortalece desde sus bases y envía un mensaje claro de democracia y renovación

El partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) reafirmará su compromiso con la democracia, en una jornada que marca un contraste claro con quienes han olvidado el valor de la participación y el respeto a la voluntad de las bases.

A lo largo del país, los miembros activos de ARENA acudirán a las urnas para elegir, de forma libre y transparente, al nuevo Consejo Ejecutivo Nacional (COENA) que conducirá al partido en el período 2026–2029. Es la fuerza de la democracia interna en acción, es la voz de nuestra gente decidiendo el rumbo del partido. Este proceso, organizado por la Comisión Electoral Nacional (CEN), se desarrolla con orden, transparencia y plena confianza, demostrando que en ARENA las decisiones no se imponen, sino se construyen desde la participación y el respeto.

«Hoy ARENA es el partido más organizado de todo El Salvador y envía un mensaje firme al país: creemos en la democracia real, en la participación sin imposiciones y en la transparencia como base de toda legitimidad. Este es un partido que escucha, que se organiza y que está listo para dar la cara por El Salvador”, expresó Oscar Argueta miembro de la Comisión Electoral Nacional (CEN).

Mientras otros apuestan por la concentración de poder, ARENA abre espacios, fortalece sus estructuras y confía en su gente. “Esta jornada no es solo una elección interna, es una declaración política clara que ARENA está de pie, con carácter, con visión y con la determinación de volver a ser protagonista en la construcción del país” afirmó Argueta.

Con una militancia activa, vigilante y comprometida, iniciamos una nueva etapa con liderazgo renovado y con la firme convicción de que El Salvador necesita equilibrio, institucionalidad y una oposición fuerte.