Murió James Tolkan, actor de Volver al futuro y Top Gun

La Nación

El actor James Stewart Tolkan murió a los 94 años el pasado 26 de marzo en Saranac Lake, Nueva York. Según confirmaron fuentes cercanas a su familia, la partida de la reconocida estrella con una extensa carrera en la industria del entretenimiento ocurrió de manera pacífica.

James nació el 20 de junio de 1931 en Calumet, Michigan, Tolkan. Tras el divorcio de sus padres, atravesó una adolescencia difícil que lo llevó a recorrer distintas ciudades de Estados Unidos hasta establecerse en Arizona, donde terminó sus estudios secundarios.

Luego de servir en la Marina durante la Guerra de Corea, decidió apostar por la actuación. Se mudó a Nueva York con apenas 75 dólares y comenzó a formarse con figuras importantes de la época como Stella Adler y Lee Strasberg. Durante más de dos décadas, desarrolló una sólida carrera en el teatro neoyorquino, incluyendo su participación en el elenco original de Glengarry Glen Ross.

Su salto definitivo al cine llegó con títulos como Prince of the City (1981), dirigida por Sidney Lumet, aunque su reconocimiento internacional llegó poco después con su participación en la saga de ciencia ficción Volver al futuro (1985). En ella le dio vida al estricto director Strickland, uno de los actores secundarios más recordados de la cinta.

En una entrevista brindada al portal Impulse Gamer, James reconoció que Volver al Futuro fue una propuesta que le llegó casi por casualidad y de la cual no tenía expectativas de que fuera a triunfar. “Bueno, soy un actor de Nueva York, como ya dije, y siempre he dicho que nunca iría a Hollywood. Recibí la llamada de Robert Zemeckis, y en ese entonces no sabía quién era, pero pensé: ‘Vale, esta es mi oportunidad de ir a Hollywood’. Pero hay que tener cuidado con lo que se desea. Hice una serie con Mary Tyler Moore, pero no funcionó. Luego hice The Hat Squady Cobra, y después me interesé más por jugar al billar que por trabajar», explicó.