Capturan a presunto pandillero de la MS13 tras accidente en San Miguel Norte

La Policía Nacional Civil (PNC), reporto la detención de Edgar Alexander García Gómez, de 34 años, alias Garrobo, aparentemente es un homeboy de la MS13, clica Normandi Locos Salvatruchos.

La PNC destaco que Edgar Alexander tiene antecedentes desde el año 2015 por homicidio tentado y posesión y tenencia de drogas, el detenido manejaba una motocicleta y se accidentó sobre la calle que conduce a Ciudad Barrios, en San Miguel Norte.

Debido a las lesiones fue traslado al hospital por el personal policial y al verificarlo en el Sistema ONI se identificó como pandillero.

Será remitido por el delito de agrupaciones ilícitas.