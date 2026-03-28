Autoridades inicia Plan Verano 2026 para unas vacaciones seguras

Autoridades ejecutan el Plan Verano 2026 para que los salvadoreños puedan pasar unas vacaciones de Semana Santa con la garantía en seguridad, prevención y atención a emergencias.

Esta temporada serán 100,000 talentos humanos los que están en función del Plan, con la participación de todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Protección Civil.

Las autoridades destacaron que todo está listo para recibir la afluencia de 1.7 millones de turistas, donde se prevé que 145,000 sean visitantes internacionales, de acuerdo con las previsiones de las autoridades de Turismo. El Plan Verano se mantendrá activo desde el 28 de marzo al 5 de abril. La agenda cultural y el Centro de Operaciones de Emergencias, en concreto, inician este mismo 27 de marzo y terminarán el próximo 6 de abril.

El trabajo que se desarrollará tendrá cobertura nacional. “Serán aproximadamente 180 puntos de monitoreo donde tendremos distribuidos al menos 342 profesionales de salvamento acuático”, dijo el titular de la Dirección General de Protección Civil, Luis Alonso Amaya. También se garantiza la presencia en las actividades religiosas, controles vehiculares y en establecimientos comerciales.El Cuerpo de Bomberos de El Salvador estará con 800 bomberos y más de 170 inspectores efectuando labores de monitoreo, respuesta a incidentes y acompañamiento en ocasiones donde habrá una alta concentración de personas.

También el Sistema Integrado de Salud reforzará sus horarios de atención y la disposición de personal. El director del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), Carlos Orellana, detalló: “Vamos a tener presencia permanente de ambulancias y de personal, para llegar más prontamente, y donde lo requiera la población, ahí llegamos”.

Son 17 bases de operación, 100 ambulancias, 30 hospitales nacionales públicos, 10 del Seguro Social, 18 unidades médicas y 25 centros de espera materna, más 12 Oficinas Sanitarias Internacionales en puntos de ingreso. El Ministerio de Obras PublicasSV (MOP), junto con el Viceministerio de Transporte (VMT), han organizado dispositivos de control vehicular en puntos críticos de tráfico, junto con el servicio gratuito de grúas MOP Te Asiste.