Gobierno facilita la venta de insumos agrícolas a bajo costo para proteger la producción nacional

El Gobierno de El Salvador, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA), continúa protegiendo la economía e impulsando la producción de alimentos; por ello desde este 27 de marzo pone a disposición de los productores insumos agrícolas a bajo costo en las cuatro sucursales de AGROCENTA a nivel nacional y habilitará otros puntos de venta.

Las sucursales de AGROCENTA son:

San Andrés, La Libertad: Estación Experimental San Andrés 1 del Centro Nacional del CENTA, Km 33, carretera a Santa Ana.

Usulután: Agencia de extensión CENTA Usulután, cantón El Trillo, desvío Los Pinos 2 km al sur, calle a San Dionisio, contiguo al ITU.

San Vicente: Agencia de extensión CENTA San Vicente, Ave. José María Cornejo y 5ª. calle Poniente, No.2.

Ahuachapán: Agencia de extensión CENTA Ahuachapán, Km 111 1/2, cantón Llano de la laguna, carretera a Las Chinamas Ahuachapán.

Los insumos agrícolas a bajo costo también se podrán adquirir en las agencias de extensión del CENTA de: Chalchuapa, Sonsonate, Quezaltepeque, Chalatenango, San Martín, Cojutepeque, Santa Cruz Porrillo, Guacotecti, La Cañada, San Miguel y Osicala. Otra de las facilidades que se ofrecerá es la entrega a domicilio por ventas al por mayor, por lo que las asociaciones, cooperativas o productores independientes pueden organizarse para comprar y aprovechar el beneficio.

Fórmula 15-15-15, sulfato de amonio, fórmula 16-20-0, y la mezcla física 40%N + 6%S son parte de los productos que se pondrán a disposición y se prevé ampliar la oferta de productos, con el objetivo de garantizar que los productores cuenten con los insumos necesarios para comenzar el ciclo agrícola 2026/2027.

Los horarios de atención al cliente serán de lunes a viernes de 7:30 a. m. a 5:00 p. m., sin cerrar al mediodía. Para mayor información los productores pueden comunicarse al número 2355 3015 o al WhatsApp 6968-2973.

Esta iniciativa se mantendrá por un mes, en beneficio de miles de productores a nivel nacional y forma parte de una acción estratégica para fortalecer la producción agrícola y garantizar la seguridad alimentaria de las familias salvadoreñas.