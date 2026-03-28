“No Kings”: multitudinarias marchas sacuden Estados Unidos en una de las mayores movilizaciones recientes

Por Liset Orellana, Corresponsal de Prensa en Estados Unidos

Washington, D.C. — Miles de ciudadanos en todo Estados Unidos salieron este sábado a las calles como parte de la jornada nacional de protestas denominada “No Kings”, un movimiento que logró convocar más de 3,000 manifestaciones simultáneas en los 50 estados y que, según estimaciones de organizadores y medios internacionales, reunió a millones de participantes.

Las concentraciones, consideradas entre las mayores movilizaciones políticas recientes del país, se desarrollaron tanto en grandes ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Washington, D.C., como en comunidades más pequeñas, evidenciando una expansión territorial del movimiento.

El movimiento “No Kings” surgió en 2025 y ha evolucionado hasta convertirse en una plataforma de movilización nacional impulsada por organizaciones civiles, sindicatos y grupos de defensa de derechos.

Miles de personas salieron hoy a las calles en todo Estados Unidos en una de las mayores jornadas de protesta del país. Desde Washington D.C. hasta ciudades como Nueva York y Los Ángeles.

Más de 3,000 marchas se desarrollaron de manera simultánea, con millones de ciudadanos. pic.twitter.com/6Y0uca0Q6F — El Metropolitano (@ElMetroDigital) March 28, 2026

La jornada de este sábado corresponde a la tercera gran movilización del movimiento y, de acuerdo con reportes, podría haber superado la participación de convocatorias anteriores, que ya habían reunido a millones de personas en todo el país.

Motivos de la protesta

Las manifestaciones tuvieron como eje central el rechazo a diversas políticas del gobierno federal. Entre los temas más recurrentes destacaron:

Políticas migratorias y operativos de agencias federales

Acciones militares en el extranjero

Cuestionamientos sobre el uso del poder ejecutivo

Preocupaciones económicas como inflación y costos de vida

Estos elementos reflejan una diversidad de motivaciones entre los manifestantes, quienes, según reportes, acudieron con demandas tanto políticas como sociales.

Uno de los puntos de mayor concentración se registró en el estado de Minnesota, donde se esperaban decenas de miles de asistentes, en un contexto marcado por tensiones recientes relacionadas con operativos migratorios.

En paralelo, ciudades como Washington, D.C. y Nueva York también acogieron marchas multitudinarias, acompañadas de discursos, música y expresiones culturales. La participación de figuras públicas contribuyó a amplificar la visibilidad del movimiento.

Alcance nacional e internacional

Además de su presencia en todo el territorio estadounidense, el movimiento registró actividades en otros países, evidenciando un alcance internacional y un respaldo simbólico más allá de las fronteras del país.

Aunque las autoridades no reportaron incidentes generalizados, las movilizaciones se desarrollaron en un contexto de alta polarización política. Desde la Casa Blanca, las protestas fueron minimizadas, mientras que sus organizadores las calificaron como una muestra de participación cívica y ejercicio democrático.

Analistas coinciden en que el movimiento “No Kings” refleja un momento de intensa movilización social en Estados Unidos, en el que distintos sectores buscan incidir en el debate público y en el rumbo político del país de cara a futuros procesos electorales.