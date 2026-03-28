Defensor de la Selecta se ausenta de la concentración por temas personales

El defensor central de la Selección Mayor Masculina, Jorge Cruz, recibió permiso del cuerpo técnico para ausentarse de la concentración en República Dominicana debido a asuntos personales.

Como consecuencia, el jugador no estará disponible para el partido de este domingo 29 de marzo ante Martinica, correspondiente al torneo CONCACAF Series.

El cuerpo técnico expresó su respaldo al futbolista y le deseó lo mejor, mientras que la Federación Salvadoreña de Fútbol informó que dará seguimiento a su situación personal.