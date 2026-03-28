Arnold Schwarzenegger entrena a su hijo Joseph Baena para su primera competición de culturismo

La Nación

Arnold Schwarzenegger parece haber encontrado una nueva actividad que lo tiene tan entretenido como orgulloso: el actor está entrenando a su hijo Joseph Baena, que está a punto de participar de su primera competición de culturismo.

En una serie de imágenes que el joven de 28 años compartió en su cuenta de Instagram, puede verse al siete veces vencedor del concurso Mr. Olympia dándole instrucciones, en medio de su exhaustivo entrenamiento, en el gimnasio Gold’s Gym de Venice, California. Baena hará su debut en el culturismo en el NPC Natural Colorado State, que se celebrará en el Pinnacle Performing Arts Center de Denver, Colorado, este sábado, según informó TMZ Sports.

“Es un padre increíble. Es una gran persona a la que admirar y es el hombre más inteligente que conozco. Siempre me ha apoyado muchísimo en todo lo que hago. Así que estoy muy agradecido de tener un padre como él”, declaró Baena a ET en 2023.

Baena tenía 13 años cuando Schwarzenegger reveló públicamente su existencia, fruto de una aventura extramatrimonial con su ama de llaves. Esa revelación terminó con su matrimonio de 25 años con la periodista Maria Shriver.

De hecho, de los cinco hijos del exgobernador de California, Baena es quien más ha seguido sus pasos, a pesar de haber crecido principalmente con su madre, la chef Mildred ‘Patty’ Baena, en Bakersfield, California. “Maria y yo íbamos a terapia de pareja una vez por semana. En una de las sesiones, la consejera dijo: ‘Creo que hoy Maria quiere ser muy específica sobre algo. Quiere saber si tú eres el padre de Joseph.’ Pensé que mi corazón se detenía, y luego dije la verdad”, reconoció. “Ella quedó destrozada por eso. Tuve una aventura en el 96. Al principio realmente no lo sabía. Empecé a sentir que cuanto más crecía, más claro me quedaba que era mi hijo. Luego, lo único que comencé a pensar fue en qué debía hacer para mantenerlo en secreto”, agregó.