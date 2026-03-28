Niña de un año fallece tras caer en canal de agua en Ciudad Arce

Una niña de apenas un año de edad perdió la vida luego de caer en un canal de agua en el caserío El Astillero, cantón Flor Amarilla, en Ciudad Arce.

De acuerdo con información de Cruz Verde Salvadoreña, la menor fue reportada como desaparecida, lo que dio inicio a una intensa búsqueda en la zona. Tras varias horas, el cuerpo fue localizado aproximadamente a siete kilómetros del punto donde fue vista por última vez.

Según datos preliminares brindados por familiares, la niña se encontraba jugando en el sector cuando cayó al canal.

Socorristas realizaron la recuperación del cuerpo, el cual fue entregado a las autoridades correspondientes para el reconocimiento legal.