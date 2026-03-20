Arranca la preventa exclusiva con el BAC para el concierto de Ricardo Montaner

Cosmo Producciones anuncia que a partir de hoy inicia la preventa exclusiva con BAC para el esperado concierto de Ricardo Montaner. Aprovecha el 15% de descuento y prepárate para vivir “El Último Regreso”, una noche que promete ser inolvidable.

La cita es para el 3 de octubre de 2026, en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda, San Salvador. Las entradas ya están a la venta en Fun Capital.

Ya puedes asegurar tu lugar y ser parte de este gran espectáculo que combina nostalgia, la historia de su carrera, con una banda en vivo, donde no podrán faltar grandes clásicos como: “Tan Enamorados”, “Bésame”, “Me va a Extrañar”, “La Cima del Cielo”, y también incluye su más reciente lanzamiento “El Último Regreso”.