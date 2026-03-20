Permisos de trabajo para beneficiarios de TPS tendrán extensión automática

El Consulado de El Salvador en Estados Unidos informó que los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) que solicitaron su permiso de trabajo antes del 21 de julio de 2025 no deberán realizar trámites adicionales para acceder a la extensión automática.

De acuerdo con la información oficial, estos permisos mantendrán su validez por un período de hasta 540 días posteriores a su fecha de vencimiento.

La medida busca garantizar la continuidad laboral de los beneficiarios mientras se procesan sus solicitudes, evitando interrupciones en su estatus migratorio y en sus empleos.

Asimismo, se recomienda a los usuarios mantenerse informados a través de los canales oficiales y, en caso de dudas, consultar con las autoridades correspondientes.