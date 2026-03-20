SISTEMA FEDECRÉDITO entrega donativo a Cruz Verde Salvadoreña

Reafirmando su compromiso con el bienestar de la población salvadoreña y como parte de sus acciones de Responsabilidad Social Empresarial, el SISTEMA FEDECRÉDITO realizó un importante donativo a la Cruz Verde Salvadoreña, con el fin de fortalecer su capacidad de respuesta ante emergencias a nivel nacional.

Este aporte está orientado a respaldar las labores que desarrollan socorristas y guardavidas durante el Plan Verano 2026. La donación comprende 1,000 camisetas institucionales para ser distribuidas a las 26 seccionales a nivel nacional para el personal destacado en diferentes puestos de socorro ubicados en carreteras, playas, balnearios y centros turísticos.

«La Cruz Verde siempre está ahí para todos los salvadoreños, por eso en el SISTEMA FEDECRÉDITO nos sentimos profundamente complacidos de aportar a su labor, porque sabemos que cada recurso entregado se convierte en esperanza y protección para nuestra gente. Nos llena de alegría contribuir de esta manera y ser parte de un esfuerzo que salva vidas y que brinda protección y tranquilidad a las familias”, expresó la Licda. Claudia Abrego, Gerente de Comunicaciones de FEDECRÉDITO.

Asimismo, el Lic. Luis Edgardo Colorado, Presidente de Cruz Verde Salvadoreña, manifestó su agradecimiento por este importante apoyo, destacando que este tipo de contribuciones permiten ampliar la cobertura y mejorar la atención que brindan en los diferentes puntos de servicio habilitados a nivel nacional.

Con iniciativas como esta, el SISTEMA FEDECRÉDITO reafirma su compromiso de estar al lado de los salvadoreños, impulsando acciones que generan bienestar y fortalecen la seguridad de las familias.