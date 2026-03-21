Super7 trae a El Salvador el balón oficial Adidas TRIONDA

La emoción del fútbol ya se vive en El Salvado, Super7, lanzó oficialmente la promoción “Llévate tu balón oficial Adidas TRIONDA”, una iniciativa que permitirá a los consumidores adquirir el balón oficial por un precio especial de $19.95 dólares, con cualquier compra; excepción de licor y cigarrillos.

Bajo el lema “Siente la emoción del fútbol en Super7”, la marca invita a los salvadoreños a vivir de cerca la pasión de futbol y llevarse a casa uno de sus símbolos más representativos.

Los clientes podrán adquirir este icónico balón adidas TRIONDA, disponible en cuatro colores: blanco, azul, rosado y amarillo, en las 65 tiendas Super7 a nivel nacional. La promoción es válida del 20 de marzo y hasta agotar existencias.

La presentación de esta promoción se realizó en la Super 7 de Santa Elena, en San Salvador, durante un evento especial para medios de comunicación que recreó la antesala de un partido internacional. Ritmo futbolero, demostraciones con el balón y una puesta en escena alegre y participativa permitieron que los asistentes vivieran la pasión del futbol.

“La distancia no importa cuando el corazón late al ritmo del balón. La verdadera pasión se vive en nuestras canchas, en nuestros barrios y con nuestra gente. Por eso, en Súper 7 queremos acercar esa emoción a cada salvadoreño con esta edición limitada pensada para los verdaderos fanáticos”, expresó Licda. Flor García, Convenience Retail Manager.

Esta promoción representa una oportunidad única para que los salvadoreños tengan en sus manos un símbolo del mayor evento deportivo del mundo, reafirmando el compromiso de Puma Energy y sus tiendas Super7 de crear experiencias que conectan con las pasiones de sus consumidores.