Autoridades promueve la cultura en esta temporada de Semana Santa

La plaza central del Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán (Muna), en San Salvador, se transforma en un ambiente playero con la exposición de esculturas elaboradas con arena, alusivas a patrimonios culturales de El Salvador; como parte de las actividades programadas para los turistas en estas vacaciones de Semana Santa.

La exposición que estará habilitada al público este fin de semana en horario de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

En total, estarán en exposición cinco piezas de escultura. Este viernes los equipos ya habían iniciado la elaboración de las piezas, con la arena trasladada desde la playa San Blas, de La Libertad Costa.

“Estamos construyendo esculturas de gran formato en arena, vinculadas al patrimonio cultural de El Salvador, como el Perrito con ruedas de Cihuatán, Tazumal y San Andrés, en una agenda diseñada para que las familias disfruten, aprendan y se conecten con nuestra cultura”, expresó la directora de Museos y Salas de Exposición, Ana Claudia Alfaro, del Ministerio de Cultura.

Las otras piezas están relacionadas con la bienvenida del museo a los visitantes y el Disco del Jaguar, una icónica lítica tallada con influencia maya.

Los visitantes al MUNA podrán apreciar y conocer datos históricos de todas las piezas de la exhibición. “El Salvador está cambiando y es un país diferente gracias a la gestión del Presidente Nayib Bukele”, remarcó Méndez.