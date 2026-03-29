Guatemala entrega a presunto pandillero de la MS13 en frontera Las Chinamas

La Policía Nacional Civil (PNC), reporto que en coordinación con las autoridades de Guatemala, recibieron a un presunto pandillero salvadoreño de la MS-13.

Autoridades guatemaltecas entregaron en la frontera Las Chinamas, Ahuachapán Centro, a Brandon Steven de los Reyes Morales, alias Planton, terrorista de la MS13 con nivel de homeboy.

Cuenta con antecedentes por organizaciones terroristas. Además tiene una orden de captura por proposición y conspiración por homicidio agravado.

También será remitido por agrupaciones ilícitas.